Алексей Покушевски оформил первый трипл-дабл в карьере

Теги Финикс НБА видео Оклахома-Сити Алексей Покушевски Баскетбол

Бигмен «Оклахомы» Алексей Покушевски в воскресенье оформил первый трипл-дабл в карьере.

В матче с «Финиксом» (117:96) Покушевски набрал 17 очков, 12 передач (личный рекорд в НБА) и 10 подборов при 6 потерях за 36 минут.

Большую часть встречи 213-сантиметровый серб провел на позиции первого номера.

«Первая половина сложилась для меня не очень удачно (5 потерь – прим. Sports.ru), но потом я начал действовать более агрессивно и принимать лучшие решения», – отметил Покушевски.

Деннис Родман выпустил свою коллекцию NFT. Они связаны с его прической

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные