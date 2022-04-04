Алексей Покушевски оформил первый трипл-дабл в карьере

Бигмен «Оклахомы» Алексей Покушевски в воскресенье оформил первый трипл-дабл в карьере.
В матче с «Финиксом» (117:96) Покушевски набрал 17 очков, 12 передач (личный рекорд в НБА) и 10 подборов при 6 потерях за 36 минут.
Большую часть встречи 213-сантиметровый серб провел на позиции первого номера.
«Первая половина сложилась для меня не очень удачно (5 потерь – прим. Sports.ru), но потом я начал действовать более агрессивно и принимать лучшие решения», – отметил Покушевски.
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