Владислав Коновалов: «Первоочередная задача «Автодора» – защитить «краску» от «больших» «Енисея»

Теги Автодор Енисей Единая лига ВТБ Владислав Коновалов Владислав Трушкин Григорий Мотовилов Баскетбол

И.о. главного тренера «Автодора» Владислав Коновалов назвал задачи команды на предстоящий матч против «Енисея» в Лиге ВТБ.

«Енисей» – крепкая и хорошо организованная команда, обладающая мощной передней линией. Приход Мотовилова добавил сибирякам скорости в переходах, а Трушкин взял на себя лидерские функции на позиции третьего–четвертого номера.

Наша первоочередная задача – защитить «краску» от «больших» «Енисея» и не давать гостям развивать быстрые прорывы. Вместе с игроками обсудили важность исключения ошибок, которые допускали на первых минутах предыдущих матчей.

Самоотдачи, желания и мотивации нашим парням не занимать. Самое время добавить к ним качество и одержать победу при поддержке саратовских болельщиков», – сказал Коновалов.

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