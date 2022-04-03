Владислав Коновалов: «Первоочередная задача «Автодора» – защитить «краску» от «больших» «Енисея»

И.о. главного тренера Владислав Коновалов назвал задачи команды на предстоящий матч против «Енисея» в Лиге ВТБ.

– крепкая и хорошо организованная команда, обладающая мощной передней линией. Приход Мотовилова добавил сибирякам скорости в переходах, а Трушкин взял на себя лидерские функции на позиции третьего–четвертого номера.

Наша первоочередная задача – защитить «краску» от «больших» «Енисея» и не давать гостям развивать быстрые прорывы. Вместе с игроками обсудили важность исключения ошибок, которые допускали на первых минутах предыдущих матчей.

Самоотдачи, желания и мотивации нашим парням не занимать. Самое время добавить к ним качество и одержать победу при поддержке саратовских болельщиков», – сказал Коновалов.

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