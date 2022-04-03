Сергей Козин: «Нижний Новгород» забрал очень важную победу и сделал еще один шаг к плей-офф Единой лиги ВТБ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Нижнего Новгорода» Сергей Козин отметил значимость победы над «Астаной» (69:49) в Лиге ВТБ.

«Рад победе нашей команды. Мы настраивались на тяжёлую игру против «Астаны». Соперник предпочитает достаточно жесткий и агрессивный баскетбол в защите — мы это знали и старались ответить им тем же. План на этот матч сработал. Во второй половине игры нам удалось сделать то, что мы планировали, и забрать очень важную для нас победу. Мы сделали еще один шаг к плей-офф , – сказал Козин.

прервал семиматчевую серию поражений и закрепляет за собой седьмое место в Лиге ВТБ.

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