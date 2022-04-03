Евролига. «Жальгирис» против «Црвены Звезды»

В воскресенье, 3 апреля, в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 «Жальгирис» сыграет с «Црвеной Звездой».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 21-6, Олимпиакос Греция – 19-9, Реал Испания – 18-9, Милан Италия – 18-9, Анадолу Эфес Турция – 15-11, Маккаби Плейтика Израиль – 15-11, Монако Монако – 14-13, Бавария Германия – 13-12, Баскония Испания – 12-16, Альба Германия – 11-15, Црвена Звезда Сербия – 11-15, Фенербахче Турция – 9-16, Панатинаикос Греция – 8-18, Виллербан Франция – 8-19, Жальгирис Литва – 7-20, Зенит Россия – 0-0, ЦСКА Россия – 0-0, УНИКС Россия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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