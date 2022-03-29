Евролига. «Фенербахче» – «Альба», «Милан» встретится с «Баварией»

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Во вторник, 29 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся три матча.

Греческий «Панатинаикос» на домашней арене сыграет с израильским «Маккаби».

Турецкий «Фенербахче» примет немецкую «Альбу», итальянский «Милан» дома встретится с немецкой «Баварией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Панатинаикос OPAP Греция  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
29 марта, 19.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Фенербахче Беко Турция  –  Альба Германия
Дата проведения
29 марта, 21.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  Бавария Германия
Дата проведения
29 марта, 21.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 21-5, Реал Испания – 18-8, Олимпиакос Греция – 18-9, Милан Италия – 17-8, Анадолу Эфес Турция – 14-11, Маккаби Плейтика Израиль – 13-11, Бавария Германия – 12-11, Монако Монако – 13-13, Црвена Звезда Сербия – 11-14, Баскония Испания – 11-16, Альба Германия – 10-14, Фенербахче Турция – 9-15, Виллербан Франция – 8-18, Панатинаикос Греция – 7-17, Жальгирис Литва – 7-19, Зенит Россия – 0-0, ЦСКА Россия – 0-0, УНИКС Россия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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