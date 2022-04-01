Алексей Швед – MVP марта в Единой лиге ВТБ

Защитник московского ЦСКА Алексей Швед признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам марта.

В марте ЦСКА провел 5 матчей, обыграв «Автодор» (102:86), «Енисей» (87:62), «Зенит» (79:78), «Парму» (98:71) и «Нижний Новгород» (80:72). Швед стал самым результативным игроком армейцев, набирая в среднем 22,6 очка (51,3% с игры, 40,5% трехочковые, 87% штрафные), 5,6 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата.

ЦСКА идет на 1-м месте в турнирной таблице с 13 победами в 16 матчах.

«Благодарен Лиге ВТБ за признание. Эта награда особенно радует, потому что фактически она принадлежит всему ЦСКА, ведь в марте мы выиграли все матчи и поднялись на первое место в таблице. Месяц был интересным, нам пришлось перестроить и команду, и график работы, мы успели и провести плотный отрезок с четырьмя встречами за 11 дней, и сыграть после долгой паузы. Считаю, мы справились хорошо, в этом месяце многие из ребят показывали отличную игру, статистику. Пусть награда досталась мне, но ее заслуживают практически все в нашей команде», – заявил Швед.

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