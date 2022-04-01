Крис Пол вошел в совет при президенте Байдене по черным университетам США

Разыгрывающий вошел в консультативный совет при президенте США Джо Байдене по американским исторически черным колледжам и университетам.

В совет входят 18 человек.

Пол начал заниматься исторически черными колледжам и университетам США несколько лет назад. Он работал над увеличением финансирования и осведомленности о HBCU.

Исторически черные высшие учебные заведения – особая категория вузов на территории США, созданных в 19-м веке специально для обучения негритянского населения.

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