Эндрю Уиггинс – о вакцинации: «Я стал участником Матча звезд, это был правильный выбор»

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс, который противился вакцинации перед началом сезона, оценил свое решение все-таки согласиться на прививку.
«Я по-прежнему предпочел бы, чтобы мне ее не делали. Но если рассматривать общую картину, то все сложилось удачно. Я выступаю за самую интересную и зрелищную команду в лиге. Я стал участником Матча звезд.
В конечном итоге, я все же сделал правильный выбор», – заявил Уиггинс.
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