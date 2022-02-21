Эндрю Уиггинс – о вакцинации: «Я стал участником Матча звезд, это был правильный выбор»

Форвард , который противился вакцинации перед началом сезона, оценил свое решение все-таки согласиться на прививку.

«Я по-прежнему предпочел бы, чтобы мне ее не делали. Но если рассматривать общую картину, то все сложилось удачно. Я выступаю за самую интересную и зрелищную команду в лиге. Я стал участником Матча звезд.

В конечном итоге, я все же сделал правильный выбор», – заявил Уиггинс.

Канадец в нынешнем сезоне впервые приглашен на всех звезд .

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