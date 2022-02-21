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    Эндрю Уиггинс – о вакцинации: «Я стал участником Матча звезд, это был правильный выбор»

    Теги Голден Стэйт НБА Матч всех звезд НБА Эндрю Уиггинс коронавирус Баскетбол

    Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс, который противился вакцинации перед началом сезона, оценил свое решение все-таки согласиться на прививку.

    «Я по-прежнему предпочел бы, чтобы мне ее не делали. Но если рассматривать общую картину, то все сложилось удачно. Я выступаю за самую интересную и зрелищную команду в лиге. Я стал участником Матча звезд.

    В конечном итоге, я все же сделал правильный выбор», – заявил Уиггинс.

    Канадец в нынешнем сезоне впервые приглашен на Матч всех звезд НБА.

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