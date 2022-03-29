Диллон Брукс – об Андре Игудале: «Мемфис» смотрел в будущее, а он – нет, пусть остается в «Голден Стэйт»

Защитник критически отозвался о форварде «Голден Стэйт» .

«Мы все смотрели в будущее, а он – нет. Отправили его обратно в «Голден Стэйт», пусть остается там», – заявил Брукс.

Игудала был обменян в «Мемфис» в 2019 году, но не сыграл за новую команду ни одного матча из-за отсутствия интереса. В феврале 2020 года «Гриззлис» обменяли форварда в «Майами».

Летом 2021 года он вернулся в состав «Уорриорз» в качестве свободного агента.

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