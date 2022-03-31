Джордан Пул в игре с «Санз» бросил с середины площадки за 4,4 секунды до сирены при «-3»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА видео Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Уорриорз» Джордан Пул принял спорное решение в решающий момент матча против «Санз» (103:107).

Пул бросил с середины площадки за 4,4 секунды до сирены при «-3», мяч попал в щит и достался игроку «Финикса». В этот момент Джордан находился рядом с двумя игроками соперника.

Пул набрал 38 очков (11 из 22 с игры), повторив личный рекорд результативности. В его активе также 9 подборов и 7 передач.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные