Шэй Гилджес-Александер не поможет «Оклахоме» в последних матчах сезона

Защитник «Тандер» пропустит остаток сезона-2021/22.

Гилджес-Александер не играл в трех из четырех последних матчей «Оклахомы» из-за болей в правом голеностопе. В клубе, который не претендует не участие в плей-офф, решили не рисковать здоровьем ведущего игрока.

«Тандер» до конца регулярного чемпионата осталось провести 7 матчей.

Средние показатели Шэя в нынешнем сезоне составляют 24,5 очка, 5,0 подбора и 5,9 передачи в 56 матчах.

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