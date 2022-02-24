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    Шэй Гилджес-Александер готов вернуться после 10-матчевого отсутствия

    Теги травмы Финикс НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

    Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер готов вернуться в строй после 10-матчевого отсутствия и сыграть в сегодняшнем матче против «Финикса».

    Гилджес-Александер пропустил последние 10 игр «Тандер» из-за растяжения связок голеностопного сустава. Защитник получил травму 28 января в матче против «Индианы», после чего передвигался на костылях.

    В отсутствие Гилджес-Александера «Тандер» выиграл 4 матча из 10.

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