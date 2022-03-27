Джош Гидди пропустит остаток сезона

Новичок «Оклахомы» пропустит оставшуюся часть сезона из-за болей в бедре. Об этом команда объявила в субботу.

19-летний австралийский разыгрывающий выбыл из строя 24 февраля. Поскольку «Тандер» не выходит в плей-офф, было решено, что новичок не сыграет в последних девяти матчах команды.

Гидди, выбранный под 6-м номером драфта-2021, провел выдающий дебютный сезон, набирая 12,5 очка, 7,8 подбора и 6,4 передачи (лучший показатель среди новичков) в среднем за игру.

Гидди получил четыре подряд награды лучшему новичку месяца.

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