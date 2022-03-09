Лугенц Дорт перенес операцию на плече и выбыл до конца сезона

Атакующий защитник «Оклахомы» перенес операцию по поводу разрыва суставной губы левого плечевого сустава и выбыл из строя до конца сезона.

Команда ожидает, что игрок возобновит тренировки до наступления сезона-2022/23.

Дорт не играл с 12 февраля. В нынешнем сезоне он набирал 17,2 очка (лучший показатель карьеры), делал 4,2 подбора (лучший показатель карьеры), 1,7 передачи и 0,9 перехвата в среднем за матч.

Дорт стал третьим игроком «Тандер», выбывшим до конца сезона, присоединившись к Таю Джерому и .

😇 Самый недооцененный тренер в лиге. Привыкайте, Марк Дэйгнолт тут надолго