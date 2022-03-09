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    Лугенц Дорт перенес операцию на плече и выбыл до конца сезона

    Теги травмы НБА Оклахома-Сити Майк Мускала Тай Джером Лугенц Дорт Баскетбол

    Атакующий защитник «Оклахомы» Лугенц Дорт перенес операцию по поводу разрыва суставной губы левого плечевого сустава и выбыл из строя до конца сезона.

    Команда ожидает, что игрок возобновит тренировки до наступления сезона-2022/23.

    Дорт не играл с 12 февраля. В нынешнем сезоне он набирал 17,2 очка (лучший показатель карьеры), делал 4,2 подбора (лучший показатель карьеры), 1,7 передачи и 0,9 перехвата в среднем за матч.

    Дорт стал третьим игроком «Тандер», выбывшим до конца сезона, присоединившись к Таю Джерому и Майку Мускале.

    😇 Самый недооцененный тренер в лиге. Привыкайте, Марк Дэйгнолт тут надолго

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