Нандо Де Коло выбыл как минимум на три недели из-за травмы голени

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Разыгрывающий «Фенербахче» Нандо Де Коло выбыл из строя из-за травмы мышц левой голени. Врачи оценят состояние игрока после трех недель лечения.

Де Коло травмировался во время выездного матча против испанской «Басконии» 23 марта. Это вторая серьезная травма француза в нынешнем сезоне. 23 декабря он получил перелом руки. 

34-летний защитник набирает в нынешнем сезоне Евролиги 11,9 очка, 2,2 подбора и 3,8 передачи в среднем за игру.

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