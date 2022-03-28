Нандо Де Коло выбыл как минимум на три недели из-за травмы голени

Разыгрывающий выбыл из строя из-за травмы мышц левой голени. Врачи оценят состояние игрока после трех недель лечения.

Де Коло травмировался во время выездного матча против испанской «Басконии» 23 марта. Это вторая серьезная травма француза в нынешнем сезоне. 23 декабря он получил перелом руки.

34-летний защитник набирает в нынешнем сезоне Евролиги 11,9 очка, 2,2 подбора и 3,8 передачи в среднем за игру.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»