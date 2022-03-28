Стивен Адамс: «Родман свел подборы к науке. Я слишком туп для этого, просто стою там и жду»

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Центровой «Мемфиса» Стивен Адамс рассказал, за счет чего ему удается быть успешным в борьбе на щитах.

«Можно вспомнить о том, что делал Деннис Родман. Он свел подборы к науке, говорил о вращении мяча и прочих вещах. Полная дичь, приятель. Я слишком туп для этого, приятель. У меня просто не хватит мозгов на это, брат. Я просто стою там», – заявил Адамс.

Адамс установил рекорд «Мемфиса» по количеству подборов в нападении за сезон.

Средний показатель новозеландца в карьере – 8,0 за игру.

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