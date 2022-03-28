Стивен Адамс установил рекорд «Мемфиса» по количеству подборов в нападении за сезон

Центровой установил рекорд клуба по количеству подборов в нападении за один сезон.

На счету Адамса 334 подбора в атаке в текущем регулярном чемпионате. Это на четыре пункта больше, чем было у Зака Рэндольфа в сезоне-2009/10.

Кроме того, новозеландскому центровому все еще принадлежит рекорд «Оклахомы» по данному показателю. Выступая за «Тандер» в сезоне-2018/19, игрок совершил 391 подбор в нападении.

Адамс повторил достижение ’Нила спустя 22 года. О’Нил тоже установил такие рекорды в двух разных клубах – «Лейкерс» (1999/00) и «Орландо» (1993/94).

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