Стэн Ван Ганди: «Мемфис» показывает 17-2 и громит соперников в отсутствие одного из лучших игроков НБА, никогда не видел ничего подобного»

Теги Мемфис Милуоки НБА Стэн Ван Ганди Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Джа Морэнт Баскетбол

Бывший главный тренер команд НБА, ныне баскетбольный эксперт Стэн Ван Ганди был удивлен результатами «Мемфиса».

«Окей, это какое-то сумасшествие. «Мемфис» только что обыграл «Милуоки» с разницей 25 очков без Джа Морэнта. И да, Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон находились на площадке. «Гриззлис» показывают 17-2 и громят соперников в отсутствие одного из лучших игроков НБА. Я никогда не видел ничего подобного», – написал Ван Ганди в своем твиттер-аккаунте.

«Мемфис» выиграл 17 из 19 матчей, в которых отсутствовал звездный разыгрывающий команды Джа Морэнт. В данный момент клуб с показателями 52-23 находится на втором месте в Западной конференции.

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