Стэн Ван Ганди: «Мемфис» показывает 17-2 и громит соперников в отсутствие одного из лучших игроков НБА, никогда не видел ничего подобного»

Бывший главный тренер команд НБА, ныне баскетбольный эксперт был удивлен результатами .

«Окей, это какое-то сумасшествие. «Мемфис» только что обыграл «Милуоки» с разницей 25 очков без . И да, и находились на площадке. «Гриззлис» показывают 17-2 и громят соперников в отсутствие одного из лучших игроков НБА. Я никогда не видел ничего подобного», – написал Ван Ганди в своем твиттер-аккаунте.

«Мемфис» выиграл 17 из 19 матчей, в которых отсутствовал звездный разыгрывающий команды Джа Морэнт. В данный момент клуб с показателями 52-23 находится на втором месте в Западной конференции.

«Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке