Леброн Джеймс стал вторым в истории НБА, кто добрался до отметки в 37 тысяч очков

Звездный форвард в воскресенье стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось добрался до отметки в 37 тысяч набранных очков за карьеру.

Юбилейным стало для Джеймса дальнее попадание во второй четверти матча с «Новым Орлеаном» (108:116). 37-летний баскетболист записал на свой счет 39 очков, доведя общий показатель до отметки 37 024.

Ранее подобное удавалось лишь легендарному центровому , который лидирует в НБА по набранным очкам (38 387).

Джеймс, который недавно потеснил со второго места по очкам в НБА, в воскресенье обошел его и по попаданиям с игры за карьеру (13 530 против 13 528).

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