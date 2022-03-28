Леброн Джеймс стал вторым в истории НБА, кто добрался до отметки в 37 тысяч очков

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в воскресенье стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось добрался до отметки в 37 тысяч набранных очков за карьеру.
Юбилейным стало для Джеймса дальнее попадание во второй четверти матча с «Новым Орлеаном» (108:116). 37-летний баскетболист записал на свой счет 39 очков, доведя общий показатель до отметки 37 024.
Ранее подобное удавалось лишь легендарному центровому Кариму Абдул-Джаббару, который лидирует в НБА по набранным очкам (38 387).
Джеймс, который недавно потеснил Карла Мэлоуна со второго места по очкам в НБА, в воскресенье обошел его и по попаданиям с игры за карьеру (13 530 против 13 528).
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