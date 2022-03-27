«Мой сын способен на все!» Лавар Болл снялся в рекламе вместе с Ламело

Лавар Болл, отец разыгрывающего , принял участие в рекламе AT&T вместе со свои сыном.

«Однажды я стану лучшим работником недели», – говорит игрок сотруднику компании.

«Он будет там! Мой сын способен на все!» – заявляет Лавар, появившись в кадре.

«Это факт», – отвечает Ламело.

Ламело Болл получил награду Лучшему новичку НБА-2021. В нынешнем сезоне он набирает 19,8 очка, 7,3 передачи и 6,8 подбора в среднем за матч.

известен своими яркими высказываниями относительно баскетбольных способностей сыновей: Ламело, Лонзо и Лианджело.

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