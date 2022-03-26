Трэй Янг стал самым молодым игроком НБА, который реализовал 700 3-очковых

Разыгрывающий «Атланты» в пятницу стал самым молодым игроком в истории НБА, который добрался до отметки в 700 реализованных 3-очковых.

Янг (23 года, 187 дней) сделал это в матче с «Голден Стэйт» (121:100), в котором забросил 4 из 9 с дальней дистанции и набрал 33 очка.

Янг добрался до отметки в 700 попаданий из-за дуги за 272 матча, это 4-й результат в истории лиги.

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