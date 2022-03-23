Ар Джей Барретт – о 45 очках Трэя Янга: «Кто владеет мячом на протяжении всей игры, тот много набирает»

Форвард прокомментировал домашнее поражение от «Атланты» (111:117) и 45 очков .

«Трэй – это Трэй. Он особенный. У него особый талант.

Однако, кто владеет мячом на протяжении всей игры, тот много набирает. Это само собой разумеется. Но, конечно, нельзя было позволять ему набрать 45 очков.

Результаты нашей серии против «Атланты» в этом сезоне – 3-1. В целом, мы проделали хорошую работу», – сказал Барретт.

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