Трэй Янг повторил достижение Джордана и Леброна

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг стал шестым игроком в истории НБА, который сыграл 25 матчей с 40+ очками до того, как ему исполнилось 24 года.
23-летний Янг повторил достижение Рика Бэрри, Уилта Чемберлена, Боба Макаду, Майкла Джордана и Леброна Джеймса.
В матче против «Нью-Йорка» (117:111) во вторник Янг набрал 45 очков, реализовав 7 трехочковых, и сделал 8 передач.
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