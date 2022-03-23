Трэй Янг повторил достижение Джордана и Леброна

Разыгрывающий «Атланты» стал шестым игроком в истории НБА, который сыграл 25 матчей с 40+ очками до того, как ему исполнилось 24 года.

23-летний Янг повторил достижение Рика Бэрри, , Боба Макаду, и .

В матче против (117:111) во вторник Янг набрал 45 очков, реализовав 7 трехочковых, и сделал 8 передач.

Вокруг кого лучше строить команду будущего – вокруг Луки, Мобли или Тейтума? Выбираем самых перспективных игроков НБА моложе 23 лет