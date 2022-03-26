Джа Морэнт: «Хочу перстень, а не приз MVP»

Разыгрывающий «Гризлис» во время переписки с болельщиками в твиттере рассказал о том, какие у него приоритеты.

Один из пользователей выразил мнение, что Морэнт должен стать MVP сезона.

«Не, я хочу перстень, а не приз MVP. Но «Тренер года», «Мистер замок» и «Самый прогрессирующий» могут остаться в , – написал в ответ Морэнт.

В нынешнем сезоне Морэнт набирает в среднем по 27,6 очка, 5,7 подбора и 6,7 передачи за игру.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается