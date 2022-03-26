Джа Морэнт: «Хочу перстень, а не приз MVP»

Разыгрывающий «Гризлис» Джа Морэнт во время переписки с болельщиками в твиттере рассказал о том, какие у него приоритеты.
Один из пользователей выразил мнение, что Морэнт должен стать MVP сезона.
«Не, я хочу перстень, а не приз MVP. Но «Тренер года», «Мистер замок» и «Самый прогрессирующий» могут остаться в Мемфисе», – написал в ответ Морэнт.
В нынешнем сезоне Морэнт набирает в среднем по 27,6 очка, 5,7 подбора и 6,7 передачи за игру.
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