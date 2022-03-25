Девин Букер – о том, что «Наггетс» вместо его фото поставили фото Амира Коффи: «Это неуважение, но мы смеялись последними»

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«Денвер» во время представления команд перед матчем против «Финикса» вместо фотографии лидера «Санз» Девина Букера показал на большом экране фотографию игрока «Клипперс» Амира Коффи.

Букер посчитал это «неуважением» и использовал как мотивацию. Защитник «Санз» набрал в матче 49 очков и 10 передач, принеся своей команде победу (140:130).

«Это было неуважительно.

Я посмеялся. Я знаю, что это было сделано намеренно. Кого они там поставили? Коффи из «Клипперс»? Да, это весело, но мы смеялись последними, и всегда смеемся последними в последних матчах против них. Этим поступком они завели меня», – сказал Букер.

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