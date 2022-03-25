Девин Букер – о том, что «Наггетс» вместо его фото поставили фото Амира Коффи: «Это неуважение, но мы смеялись последними»

«Денвер» во время представления команд перед матчем против «Финикса» вместо фотографии лидера «Санз» Девина Букера показал на большом экране фотографию игрока «Клипперс» Амира Коффи.
Букер посчитал это «неуважением» и использовал как мотивацию. Защитник «Санз» набрал в матче 49 очков и 10 передач, принеся своей команде победу (140:130).
«Это было неуважительно.
Я посмеялся. Я знаю, что это было сделано намеренно. Кого они там поставили? Коффи из «Клипперс»? Да, это весело, но мы смеялись последними, и всегда смеемся последними в последних матчах против них. Этим поступком они завели меня», – сказал Букер.