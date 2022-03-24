Харден получил повреждение в матче с «Лейкерс», но доиграл

Звездный защитник «Сиксерс» получил повреждение ноги в матче с «Лейкерс» (126:121) в среду.

Под занавес третьей четверти Харден пошел в проход, но встретил сопротивление со стороны двух соперников и потерял мяч. После этого он рухнул на паркет и схватился за правую ногу.

Харден вскоре отправился в раздевалку, но вернулся на площадку в середине четвертой четверти и доиграл матч. В активе защитника 24 очка, 7 подборов и 7 передач при 3 потерях за 36 минут.

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