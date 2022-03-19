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    Мама болельщика НБА подружилась с Родманом во время ужина. Он подарил ей футболку

    Теги светская хроника НБА болельщики фото Деннис Родман Баскетбол

    Болельщик НБА рассказал в социальных сетях историю про свою маму, которая во время отпуска подружилась с легендой лиги Деннисом Родманом.

    Женщина увидела Родмана в кафе во время ужина, он был там вместе со своей спящей собакой. Она попросила 5-кратного чемпиона о фотографии для сына, тот оказался дружелюбно настроен и пообщался с ней.

    Покидая кафе, 60-летний Родман подарил женщине футболку со своим изображением.

    Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

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