Мама болельщика НБА подружилась с Родманом во время ужина. Он подарил ей футболку

Болельщик НБА рассказал в социальных сетях историю про свою маму, которая во время отпуска подружилась с легендой лиги .

Женщина увидела Родмана в кафе во время ужина, он был там вместе со своей спящей собакой. Она попросила 5-кратного чемпиона о фотографии для сына, тот оказался дружелюбно настроен и пообщался с ней.

Покидая кафе, 60-летний Родман подарил женщине футболку со своим изображением.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

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