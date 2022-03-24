Букер и Таунс добрались до отметки 11 тысяч очков во время одного матча

Защитник и центровой «Миннесоты» оба добрались до отметки в 11 тысяч очков за карьеру во время матча между командами в среду.

Букер набрал 28 очков и теперь имеет на своем счету 11 005 очков. В активе Таунса 15 очков и 11 008 за карьеру.

Букер достиг отметки в 11 тысяч в 25-летнем возрасте. В более раннем возрасте подобное удавалось лишь Леброну Джеймсу, Кевину Дюрэнту и Кобе Брайанту.

В сезоне-2014/15 Букер и Таунс вместе играли за Кентукки в NCAA.

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