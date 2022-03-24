Джимми Батлер: «Если я буду слишком сфокусирован на победе в чемпионате, то перестану хотеть этого»

Форвард , известный агрессивным стилем игры, рассказал о своем жизненном подходе.

«Я соревнуюсь в разных направлениях, чтобы соблюдать баланс. Когда в тебе слишком много хорошего, это всегда плохо. Такова моя жизненная позиция. Я стараюсь двигаться постепенно, день за днем. Мне важно сохранить главное, а главное — это баскетбол.

Я действительно хочу выиграть чемпионат. Мы все это знаем. Я также хочу быть здоровым. Мы все это знаем. Но если я слишком сфокусирован, то забываю обо всем остальном, обо всех остальных. И мне больше не хочется этим заниматься», – сказал Батлер.

В нынешнем «Хит» лидируют в Восточной конференции и называются одним из фаворитов в борьбе за титул чемпиона НБА.

Кто поборется за титул НБА в сезоне-2021/22