Стив Керр: «У нас в команде отличные ребята, но нам нужно научиться побеждать»

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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр раскритиковал своих подопечных после поражения от одного из аутсайдеров лиги «Орландо».

«Если бы мы не фолили на игроках, бросающих из-за дуги, на мой взгляд, мы выиграли бы оба матча. Мы должны дорожить мячом. Нельзя ставить заслоны не по правилам. У нас была пара просто ужасных заслонов. Мы совершаем психологические ошибки. В команде должны быть дисциплина, ответственность и стремление к победе.

У нас в команде отличные ребята. Я люблю этих парней. Потрясающие ребята. Я знаю, что они хотят побеждать. Но нам нужно этому научиться. Сейчас мы не знаем, как победить», – сказал Керр.

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