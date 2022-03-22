Юдонис Хаслем: «Обидно, что Дуэйн Уэйд не стал совладельцем «Майами»

Форвард «Хит» признался, что болезненно воспринял решение бывшего одноклубника присоединиться к группе владельцев «Юты».

«Да, это обидно.

Возможно, это открывает возможность для меня? Не знаю. У нас есть такая возможность. Мы можем продолжить наше сотрудничество с организацией до конца моей жизни, можем продолжить работу по строительству чемпионских команд, вместе двигаться дальше», – заявил Хаслем.

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