Трижды лучший запасной НБА Джамал Кроуфорд объявил о завершении игровой карьеры.

20 марта Кроуфорду исполнилось 42 года. Он выложил в твиттере собственную фотографию на уличной площадке.

«Прощай игра, все трофеи, адреналиновые выбросы».

Спасибо, баскетбол, я обязан тебе всем», – написал Кроуфорд.

Карьерные показатели Джамала – 14,6 очка, 2,2 подбора и 3,4 передачи за игру.

Последний раз Кроуфорд выходил на площадку в сезоне-2019/20 в составе «Бруклина».

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Твиттер Джамала Кроуфорда