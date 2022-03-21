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    Джамал Кроуфорд объявил о завершении игровой карьеры

    Теги Джамал Кроуфорд НБА фото Баскетбол

    Трижды лучший запасной НБА Джамал Кроуфорд объявил о завершении игровой карьеры.

    20 марта Кроуфорду исполнилось 42 года. Он выложил в твиттере собственную фотографию на уличной площадке.

    «Прощай игра, все трофеи, адреналиновые выбросы».

    Спасибо, баскетбол, я обязан тебе всем», – написал Кроуфорд.

    Карьерные показатели Джамала – 14,6 очка, 2,2 подбора и 3,4 передачи за игру.

    Последний раз Кроуфорд выходил на площадку в сезоне-2019/20 в составе «Бруклина».

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    Твиттер Джамала Кроуфорда

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