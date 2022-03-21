Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» примет «Бурсаспор»

Теги результаты чемпионат Турции Бурсаспор Бююкчекмедже Баскетбол

В понедельник, 21 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Бююкчекмедже» примет «Бурсаспор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бююкчекмедже – Бурсаспор
Дата проведения
21 марта, 19.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 20-4, Анадолу Эфес – 17-5, Дарушафака – 17-6, Каршияка – 15-8, Газиантеп – 15-9, Галатасарай – 13-10, Тофаш – 13-10, Бахчешехир – 13-11, Бешикташ – 13-11, Бурсаспор – 11-10, Тюрк Телеком – 10-14, Меркезефенди – 8-15, Яловаспор – 6-17, Бююкчекмедже – 5-17, Петким Спор – 5-19, Афьон Беледие – 4-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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