Деян Парежанин: «У «Астаны» нет времени, нельзя сдаваться, продолжим работать дальше»

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Деян Парежанин рассказал о причинах поражения от (61:84) в Лиге ВТБ.

«Поздравляю «Автодор» с победой. Они сыграли хорошо. Мы в первой половине играли с большой самоотдачей в защите и нападении и контролировали игру. Но после большого перерыва нам не хватило энергии, мы начали допускать ошибки. У нас не было возможности для быстрых отрывов и легких бросков. Надеюсь, что в ближайшее время мы успеем нагнать упущенное, хотя у нас нет времени. Но нельзя сдаваться, мы продолжим работать дальше», – заявил Парежанин.

борется за попадание в плей-офф Лиги ВТБ нынешнего сезона. Команда идет на десятом месте с показателями 3-10.

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