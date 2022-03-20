Ростислав Вергун: «Не могли сегодня рисковать здоровьем лидеров, нужно восстановиться и хорошо подготовиться к следующей игре»

Главный тренер призвал сохранять позитивный настрой, несмотря на крупное поражение от «Локомотива-Кубань» (79:104) в Лиге ВТБ.

«Не могли сегодня рисковать здоровьем лидеров, которые имели медицинские противопоказания. С другой стороны, появился шанс проявить себя новым лицам. Мне кажется, что в первой половине мы показывали довольно качественную игру. Тот опыт, который ребята приобрели, почувствовали уверенность в новых ролях, наверное, дает плоды. У нас есть неделя на то, чтобы восстановиться и хорошо подготовиться к игре с . Мы будем в полном составе и в полной боевой готовности», – сказал Вергун.

«Цмоки-Минск» занимает девятое место с показателями 3-11 и сохраняет шансы на попадание в плей-офф Лиги ВТБ.

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