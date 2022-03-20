Велимир Перасович: «Зенит» – главный претендент на победу в Лиге ВТБ»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович накануне домашнего матча с «Зенитом» назвал команду из Санкт-Петербурга главным претендентом на победу в Лиге ВТБ. «Нас ждет тяжелый поединок против сильного соперника. На данный момент «Зенит» – главный претендент на победу в Единой Лиге ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга вернул практически всех легионеров и усилился опытными российскими баскетболистами.

Наша цель прежняя – выиграть оставшиеся матчи и закончить регулярный чемпионат на первом месте. Осознаем все сложности, но продолжаем сражаться», – сказал Перасович.

Матч УНИКС – «Зенит» состоится в понедельник, 21 марта, в Казани.

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