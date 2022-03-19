Кендрик Перкинс: «Уэстбрук провел лучший матч в составе «Лейкерс»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс оценил игру разыгрывающего «Лейкерс» в победном для калифорнийцев матче с .

«Уэстбрук провел лучший матч в составе «Лейкерс».

На протяжении большей части встречи он был органичной частью команды, эффективно атаковал с игры, несколько раз удачно отзащищался в важных владениях, а также исполнил спасительный 3-очковый, переведя игру в овертайм», – написал Перкинс в твиттере.

Уэстбрук стал автором спасительного попадания из-за дуги под занавес четвертой четверти.

Расселл оформил трипл-дабл – 22 очка (8 из 18 с игры), 10 подборов и 10 передач при 4 потерях.

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