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    Кендрик Перкинс: «Уэстбрук провел лучший матч в составе «Лейкерс»

    Теги Кендрик Перкинс Лейкерс Торонто НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

    Эксперт ESPN Кендрик Перкинс оценил игру разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука в победном для калифорнийцев матче с «Торонто».

    «Уэстбрук провел лучший матч в составе «Лейкерс».

    На протяжении большей части встречи он был органичной частью команды, эффективно атаковал с игры, несколько раз удачно отзащищался в важных владениях, а также исполнил спасительный 3-очковый, переведя игру в овертайм», – написал Перкинс в твиттере.

    Уэстбрук стал автором спасительного попадания из-за дуги под занавес четвертой четверти.

    Расселл оформил трипл-дабл – 22 очка (8 из 18 с игры), 10 подборов и 10 передач при 4 потерях. 

    Расселл Уэстбрук ответил хейтерам – дьявольски вколотил через Гобера в победном матче «Лейкерс»

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