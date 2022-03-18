Саддик Бей: «Во время выездных матчей мне нравится думать, что я злодей. Это идет от любви к Джокеру»

Форвард рассказал о дополнительной мотивации, которая помогает ему во время выездных матчей.

В игре с «Мэджик» (134:120) Бей набрал рекордное в карьере 51 очко.

«Во время выездных матчей мне нравится думать, что я злодей. Это идет от любви к Джокеру. Он был моим любимым персонажем в детстве. Вся эта история Бэтмена и Джокера.

Когда мы в гостях, мне кажется, что весь мир против нас. Я понимаю, что болельщики в первую очередь пришли просто насладиться баскетболом, но представляю, что все они настроен против нас как команды. Так что все время в выездных матчах у меня есть эта дополнительная мотивация. Стараюсь поддерживать в себе этот соревновательный дух», – заявил Бей.

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