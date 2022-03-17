Лукас Майснер – MVP 15-го тура Еврокубка

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Форвард немецкого «Гамбурга» Лукас Майснер признан MVP 15-го тура Еврокубка.

26-летний немецкий игрок помог своей команде одержать домашнюю победу над польским «Шленском» (92:86). Майснер установил личный рекорд по количеству очков в одном матче (23), подборов (12) и баллов в рейтинге полезности (29). Также на его счету 2 передачи и 3 перехвата.

Майснер стал третьим игроком «Гамбурга», получившим звание лучшего игрока тура в этом сезоне. Ранее это удалось Калебу Хоумсли (9-й тур) и Джейлону Брауну (12-й).

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