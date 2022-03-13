Дарко Руссо: «Мы проиграли эту игру в первой половине матча, совершив слишком много ошибок»

Главный тренер «Астаны» назвал причины поражения в матче против «Цмоки- (60:66) в Лиге ВТБ.

«В первую очередь, хочу поблагодарить команду из Минска. Они провели хорошую игру, были хороши и в защите, и в атаке, также хорошо делились мячом. И я думаю, мы проиграли эту игру в первой половине матча, совершив слишком много ошибок.

Мы начали играть в защите намного лучше во второй половине. Мы были достаточно близки к тому, чтобы выиграть этот матч. Скоро мы опять встретимся с «Цмоки», и я надеюсь, что моя команда сыграет намного умнее» – сказал Руссо.

с показателями 3-9 идет на девятом месте в регулярном чемпионате и борется за попадание в плей-офф Лиги ВТБ.