Дарко Руссо: «Мы проиграли эту игру в первой половине матча, совершив слишком много ошибок»

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Главный тренер «Астаны» Дарко Руссо назвал причины поражения в матче против «Цмоки-Минска» (60:66) в Лиге ВТБ.

«В первую очередь, хочу поблагодарить команду из Минска. Они провели хорошую игру, были хороши и в защите, и в атаке, также хорошо делились мячом. И я думаю, мы проиграли эту игру в первой половине матча, совершив слишком много ошибок.

Мы начали играть в защите намного лучше во второй половине. Мы были достаточно близки к тому, чтобы выиграть этот матч. Скоро мы опять встретимся с «Цмоки», и я надеюсь, что моя команда сыграет намного умнее» – сказал Руссо.

«Астана» с показателями 3-9 идет на девятом месте в регулярном чемпионате и борется за попадание в плей-офф Лиги ВТБ.

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