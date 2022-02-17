Дарко Руссо: «Если УНИКС играет так, как сегодня, то шансов победить его немного»

Главный тренер «Астаны» отметил, что у его команды не хватило энергии на вторую половину матча Лиги ВТБ против казанского УНИКСа (53:84).

«Поздравляю УНИКС с победой. Они очень хорошо играют в защите. Также УНИКС демонстрирует хорошую командную игру как в защите, так и в атаке. Это одна из лучших команд, против которых мне доводилось сражаться. Если они играют так, как сегодня, то шансов победить их немного.

В то же время понимаю своих игроков — это была третья игра за шесть дней. Я недоволен тем, что мы проиграли 30 очков, но после большого перерыва у нас просто не было энергии», – сказал Руссо.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство