На вступление в Единую лигу ВТБ-2022/23 претендуют «Самара», «Руна» и МБА

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала возможность расширения состава участников турнира в следующем сезоне.

«Конечно, мы собираемся расширяться. У нас есть заявки от клубов, в первую очередь – от российских. Главный претендент – это , которая уже года 3 как хочет войти в Единую Лигу. У них есть и бюджет, и организация, и неплохая команда, но не было зала, соответствующего требованиям нашего регламента. Теперь все вопросы по этому поводу сняты – в Самаре построили красивую современную арену. Лига проведет инспекцию зала, и если все будет нормально, то заявка «Самары» на вступление в чемпионат будет рассмотрена клубами на Совете Лиги. Также есть 2 московских клуба – и , чьи молодежные команды играют у нас в Молодежной Лиге ВТБ. Они тоже хотят войти в следующем сезоне в Лигу ВТБ. Все заявки мы рассмотрим. Посмотрим, насколько эти клубы соответствуют требованиям регламента. Возможности для расширения у Лиги есть», – сказала Корстин.

В нынешнем сезоне Лиги продолжают играть 10 команд после того, как эстонский покинул состав участников, а польская «Зелена Гура» приостановила свое участие.

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