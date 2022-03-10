Еврокубок. «Цедевита-Олимпия» примет «Промитеас»

В четверг, 10 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка-2021/22 словенская «Цедевита-Олимпия» примет греческий «Промитеас».
Регулярный чемпионат
Группа В
- Дата проведения
- 10 марта, 22.45, «Dvorana Stožice»
Положение команд: Гран-Канария Испания - 9-4, Валенсия Испания - 9-4, Будучность Черногория - 8-5, Венеция Италия - 7-5, Виртус Италия - 7-6, Ульм Германия - 6-7, Цедевита-Олимпия Словения - 5-7, Бурк Франция - 5-8, Бурсаспор Турция - 4-8, Промитеас Греция – 3-9.
Группа А
Положение команд: Ховентуд Испания - 11-2, Партизан Сербия - 9-4, Локомотив-Кубань Россия - 8-4, Метрополитан Франция – 8-5, Андорра Испания - 7-6, Литкабелис Литва - 6-6, Тюрк Телеком Турция - 6-7, Гамбург Германия - 5-7, Шленск Польша - 2-10, Тренто Италия - 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Из России уходят официальные трансляции (АПЛ, Лига 1, НБА, НХЛ). Что будете делать?
Итоги NCAA-2022: Гонзага на вершине, Джонни Дэвис – лучший, Банкеро опередил всех новичков