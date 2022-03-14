Велимир Перасович: «УНИКС показал сегодня отличную борьбу в защите»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил хорошую игру своей команды в защите в матче Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (65:50).

«Игра с «Нижним Новгородом» была крайне важна для нас. Показали сегодня отличную борьбу в защите: переиграли соперника на подборе, перехватывали мяч.

Не могу сказать того же о нападении. В нашем составе произошли серьезные изменения, поэтому в атаке не показываем тот же баскетбол, который показывали на протяжении сезона. Тем не менее, одержали хорошую командную победу», – сказал Перасович.

УНИКС продемонстрировал свою лучшую защиту в сезоне, позволив сопернику набрать всего 50 очков.

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