Марко Списсу: «Вышли на паркет с желанием отстоять первое место в турнирной таблице»

Защитник УНИКСа Марко Списсу прокомментировал гостевую победу над «Нижним Новгородом» в Лиге ВТБ (65:50).

«Сегодняшняя игра складывалась для нас непросто. – сильная и неуступчивая команда, особенно хорошо выступающая дома.

Вышли на паркет с желанием отстоять первое место в турнирной таблице. Рад, что нам это удалось! Впереди неделя на подготовку к важнейшему домашнему поединку с «Зенитом». Рассчитываем на горячую поддержку наших болельщиков», – сказал Списсу.

Хезоня оформляет трипл-дабл, у Шведа – лучший матч за ЦСКА, «Локо» спасается в Красноярске. Итоги недели в Единой Лиге