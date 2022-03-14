Наверх
Sports.ru NBA

    Монти Уильямс: «Леброн Джеймс не похож на того, кому скоро исполнится 40 лет»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Монти Уильямс Баскетбол

    Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс после победы над «Лейкерс» (140:111) выразил восхищение игрой 37-летнего форварда Леброна Джеймса, который набрал 31 очко.

    «Набрать 25 очков в матче НБА сложно. Спросите любого, кому это не удалось сделать.

    После того, что Леброн сделал в последних нескольких матчах, я больше не думаю о его возрасте. Он не похож на того, кому скоро исполнится 40 лет. Он просто похож на Леброна Джеймса», – сказал тренер.

    Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные