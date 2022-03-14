Монтрез Харрелл расстался с агентством Klutch Sports

Центровой расстался с агентством Klutch Sports, которым управляет близкий друг и деловой партнер («Лейкерс») Рич Пол.

Интересы игрока теперь будет представлять QCSports.

Харрелл, сменивший четыре команды за три года, этим летом станет неограниченно свободным агентом. В этом сезоне центровой набирает 13,9 очка, 6,7 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

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