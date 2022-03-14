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    Монтрез Харрелл расстался с агентством Klutch Sports

    Теги Шарлотт Леброн Джеймс НБА Монтрез Харрелл Рич Пол Баскетбол

    Центровой «Шарлотт» Монтрез Харрелл расстался с агентством Klutch Sports, которым управляет близкий друг и деловой партнер Леброна Джеймса («Лейкерс») Рич Пол.

    Интересы игрока теперь будет представлять QCSports.

    Харрелл, сменивший четыре команды за три года, этим летом станет неограниченно свободным агентом. В этом сезоне центровой набирает 13,9 очка, 6,7 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру. 

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    Агент обещал игроку контракт на 100 млн, но договорился только на 4 и забыл о клиенте. Теперь на друга Леброна подают в суд

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