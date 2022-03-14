Малкольм Дилэйни склоняется к тому, чтобы покинуть Европу после сезона-21/22

Разыгрывающий рассказал, что планирует покинуть Европу после сезона-2021/22.

«Это не решено на 100 процентов, но «Милан», вероятно, станет моей последней командой в Европе. Многие спрашивают меня: «Ты завершаешь карьеру?» Но мой план в том, чтобы не уходить из баскетбола окончательно.

Деньги для меня уже не столь важны. Я хочу выиграть «Финал четырех», но мое здоровье важнее. Я вдали от семьи на протяжении одиннадцати лет. Хочу проводить больше времени, просто наслаждаясь жизнью, а не играя по десять месяцев в году», – заявил американец.

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