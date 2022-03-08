Кейд Каннингем: «Думаю, что достоит награды Лучшему новичку»

Форвард прокомментировал свои шансы на получение награды Лучшему новичку НБА-2021/22.

«Мне действительно нравится игра «Пистонс» прямо сейчас. Думаю, мы играем с усердием, играем друг для друга, и это, на мой взгляд, позволило нам выиграть несколько матчей. Я действительно ценю, что партнеры по команде доверяют мне мяч, позволяют вести игру. Чувствую, что они тоже немного следят за этой гонкой и хотят создать для меня хорошую возможность. На данный момент у нас все получается.

Я не очень переживаю за это. Меня больше волнует то, какой мы строим фундамент и какую основу мы закладываем для команды в следующем сезоне. Буду продолжать работать над собой. Думаю, что достоин этой награды. Но, в конце концов, это просто трофей. На мой взгляд, построить что-то хорошее со своей командой значит намного больше», – сказал игрок.

Каннингем был выбран под первым пиком на драфте НБА-2021. Он набирает 16,5 очка, 5,8 подбора и 5,2 передачи в среднем за матч.

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