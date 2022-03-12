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    Бисмак Бийомбо пожертвует всю зарплату за сезон-21/22 на строительство больницы в Конго

    Теги светская хроника Финикс НБА Бисмак Бийомбо Баскетбол

    Центровой «Санз» Бисмак Бийомбо объявил, что пожертвует всю зарплату за сезон-2021/22 на строительство больницы в Конго в честь своего отца.

    В межсезонье-2021 Бийомбо не стал подписывать новый контракт. Баскетболист оплакивал смерть отца. Франсуа Бийомбо умер в августе из-за осложнений после заражения COVID-19.

    В январе Бисмак присоединился к «Финиксу», который решил сохранить его до конца сезона.

    Бийомбо занимается благотворительностью на протяжении всей карьеры в НБА. В апреле 2020 года он пожертвовал своей стране медикаменты на сумму 1 миллион долларов, чтобы помочь в борьбе с COVID-19.

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