Бисмак Бийомбо пожертвует всю зарплату за сезон-21/22 на строительство больницы в Конго

Центровой «Санз» объявил, что пожертвует всю зарплату за сезон-2021/22 на строительство больницы в Конго в честь своего отца.

В межсезонье-2021 Бийомбо не стал подписывать новый контракт. Баскетболист оплакивал смерть отца. Франсуа Бийомбо умер в августе из-за осложнений после заражения COVID-19.

В январе Бисмак присоединился к , который решил сохранить его до конца сезона.

Бийомбо занимается благотворительностью на протяжении всей карьеры в . В апреле 2020 года он пожертвовал своей стране медикаменты на сумму 1 миллион долларов, чтобы помочь в борьбе с COVID-19.

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