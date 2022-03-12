Бисмак Бийомбо пожертвует всю зарплату за сезон-21/22 на строительство больницы в Конго

Центровой «Санз» Бисмак Бийомбо объявил, что пожертвует всю зарплату за сезон-2021/22 на строительство больницы в Конго в честь своего отца.
В межсезонье-2021 Бийомбо не стал подписывать новый контракт. Баскетболист оплакивал смерть отца. Франсуа Бийомбо умер в августе из-за осложнений после заражения COVID-19.
В январе Бисмак присоединился к «Финиксу», который решил сохранить его до конца сезона.
Бийомбо занимается благотворительностью на протяжении всей карьеры в НБА. В апреле 2020 года он пожертвовал своей стране медикаменты на сумму 1 миллион долларов, чтобы помочь в борьбе с COVID-19.